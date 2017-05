À Marseille, Gomis va faire le point avec ses agents

La saison est terminée mais pour l'heure, Bafétimbi Gomis n'a pas voulu en dire plus sur son avenir et sur un éventuel transfert définitif de Swansea à Marseille. "Si c'est le meilleur endroit pour moi, alors il faudra que l'OM me recrute, un prêt ne sera plus possible," a-t-il simplement déclaré. L'avant-centre phocéen veut désormais prendre "du repos car je finis la saison lessivé. Puis je rencontrerai mes représentants dans quinze jours pour discuter."