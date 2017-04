Marseille : Garcia pense que l'arbitrage lui a fait perdre deux points à Nancy

Après le match nul concédé par son équipe vendredi soir à Nancy lors de la 34e journée de Ligue 1, Rudi Garcia a exprimé sa frustration tout en adressant un tacle appuyé à l'arbitrage en général. "C'est deux points perdus, notamment au vu de ce qu'on a produit en seconde période. On a vu un OM conquérant en deuxième période, c'était la seule équipe qui voulait gagner. Je suis satisfait de la deuxième période. On a vu des joueurs déçus et énervés à la fin du match, c'est bon signe. On ne peut pas se satisfaire d'un match nul chez le 17e, mais malgré tout on reste dans la course à l'Europe (...) Il faut aider les arbitres et avancer sur l'arbitrage vidéo. Ce soir il n'y a pas qu'une situation, si vous les cherchez, vous les trouverez. La Ligue a décidé de les aider à l'occasion des barrages Ligue 1/Ligue 2 et c'est bien. Mais le fait de jouer un accessit pour l'Europe n'est-il pas aussi important", a lâché l'entraîneur de l'OM après la rencontre.











Marseille s'embourbe à Nancy