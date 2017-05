Marseille est européen, le mercato peut commencer

Rudi Garcia, ravi de finir 5e avec Marseille, a désormais du temps pour "travailler sur les dossiers". Le coach phocéen va faire un point avec les dirigeants pour savoir quels sont les joueurs qui restent et ceux qui partent. Pour Bafé Gomis, de retour de prêt à Swansea, le suspense reste entier : "On va voir. Je souhaite le conserver, mais pour le moment il n'est plus chez nous. Il retourne dans le club auquel il appartient."