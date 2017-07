Marseille en pole pour Loïc Rémy

D'après les informations de Sky Sports, l'avenir de Loïc Rémy ne se situe plus à Chelsea et plusieurs clubs veulent en profiter. Ces dernières semaines, Rennes et Besiktas ont été associés à Loïc Rémy. Mais le club français a été refroidi par le salaire du joueur (360 000 euros par mois) et le club turc par ses soucis physiques récurrents. Aujourd'hui, le média anglais révèle que Southampton et Everton sont intéressés par ses services. Ainsi que l'OM, dont le recrutement d'un buteur est l'objectif prioritaire de ce mercato d'été. Après Olivier Giroud et Carlos Bacca, c'est donc au tour de Loïc Rémy d'être la cible des dirigeants phocéens. Mais l'information est à prendre avec des pincettes : la carrière du buteur international français est clairement sur la pente descendante depuis son départ de Marseille en 2012. On peine à croire que les dirigeants phocéens misent sur lui pour le poste de buteur.