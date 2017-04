Marseille disposera de 100M€ pour le prochain mercato

D'après certaines informations, le budget pour le prochain mercato estival de l'Olympique de Marseille pourrait atteindre 100 millions d'euros. Une somme conséquente mais peut-être pas suffisante ?



C'est le quotidien L'Équipe qui affirme que Frank McCourt souhaite attirer un attaquant pour une somme comprise entre 30 et 40 millions d'euros lors du prochain mercato. Cela devrait effectivement permettre à Rudi Garcia de pouvoir compter sur une équipe compétitive, la saison prochaine avec un budget total de 100 millions d'euros. Une somme qui peut aussi paraître très faible, car après l'achat de l'attaquant, il ne resterait plus que 60 à 70 millions d'euros pour renforcer, la défense centrale, le milieu de terrain et posséder un banc de touche compétitif.