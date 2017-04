Marseille - Dijon à 17h00

L'Olympique de Marseille reçoit Dijon à 17h00 à l'Orange Vélodrome. La première étape dans ce sprint final très important pour l'OM dans l'optique d'accrocher l'Europe la saison prochaine.

Rudi Garcia l'a indiqué hier en conférence de presse, "démarrer fort le sprint final" et cela passe obligatoirement par une victoire face à Dijon samedi après-midi. Enfin, le coach de l'OM va retrouver un groupe au complet avec le retour de plusieurs joueurs blessés comme Gomis et Evra.



À la fin de la saison, Marseille doit être européen pour commencer le nouveau projet de Franck McCourt, cela permet d'attirer plus facilement des stars, même si ce n'est pas la Ligue des Champions. Une qualification qui serait aussi un beau coup de pouce pour les finances de l'Olympique de Marseille. Mais pour y arriver, l'OM doit réaliser un sprint final sans trembler, la chance des Phocéens dans cette course ? affronter plusieurs petits de la Ligue 1. Bastia, Caen, Nancy, Dijon et face à ces petits, l'OM cette saison ne laisse rien passer et gagne !



Objectif ? doubler Lyon !

Face à Dijon, Marseille devra donc retrouver sa marche en avant et ne pas reproduire la prestation produite face à Lille avant la trêve internationale, très décevante. Depuis la prise de fonction de Rudi Garcia, l'OM va mieux et espère continuer sur cette dynamique. Personne n'ose l'affirmer en conférence de presse mais les joueurs ont un objectif pour la fin de saison, terminer 4ème de la Ligue 1 et doubler l'OL dans le sprint final. Les Phocéens devront faire attention aux autres équipes qui veulent aussi atteindre l'Europe comme Bordeaux et Saint-Étienne.



Parmi les revenants, on notera le retour des trois joueurs, Gomis, Evra et Hubocan. Les deux premiers seront bien évidemment titulaires demain face à Dijon. Gomis devrait retrouver la pointe de l'attaque olympienne pour mener l'OM à la victoire. Garcia devrait passer en 4-2-3-1 avec Payet en meneur de jeu et devra trancher dans le duel entre Morgan Sanson et Maxime Lopez dans l'entre jeu de Marseille...un choix difficile pour le technicien ! En défense, aucun problème le retour de Patrice Evra va pousser Bedimo sur le banc pour la rencontre.



