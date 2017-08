Marseille déjà au point

L'Olympique de Marseille a remporté avec panache l'ultime rencontre de la 1ère journée de Ligue 1 face à Dijon (3-0) grâce à un doublé de Clinton Njie (51e, 72e) et un but de Thauvin (54e). Le club phocéen partage la deuxième place du classement avec Lille, tombeur sur le même score de Nantes, et derrière l'OL qui a écrasé Strasbourg avec un but de plus (4-0), samedi soir.





Le onze de l'OM : Mandanda - Sakai, Rolando, Rami, Evra - Sanson, Luiz Gustavo, Lopez - Payet, Thauvin, Germain.



Le onze de Dijon : Reynet - Rosier, Yambere, Lautoa, Hadadi - Marie, Amalfitano, Sliti - Kwon, Said, Jeannot.



Tweets by OM_Officiel





L1 > Marseille ambitieux jusqu'à quel point ?





L1 > Dijon, une saison de plus sans relégation ?