Marseille : Boubacar Kamara pas sûr de rester

Apparu une seule fois cette saison avec l'équipe première de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a glissé un mot sur sa situation dans les Bouches-du-Rhône.



Interrogé par le quotidien La Provence, le défenseur français de 17 ans a expliqué ne pas savoir ce qu'il fera dans les prochains mois. "Je n'en sais pas plus. Pour l'instant, je suis à l'OM. Et on verra bien ce qui se passera en fin de saison."