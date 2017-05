Marseille - Bastia à 21h00

C'est le gros match de cette 38e et dernière journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille reçoit le SC Bastia, ce samedi 21h00, pour un match avec un suspens énorme. Marseille doit gagner pour atteindre l'Europe, Bastia doit s'imposer au stade Vélodrome pour espérer se maintenir en Ligue 1.





Les supporters de l'OM ou de Bastia avec des problèmes cardiaques devront éviter de regarder ce match qui peut être fatale. Un dernière journée de Ligue 1, passionnante avec un suspense à plusieurs étages. Marseille doit s'imposer face à Bastia pour garder sa 5e place et ne pas attendre le résultat de Bordeaux contre Lorient.



Après son match nul face aux Girondins, l'OM retrouve le Vélodrome, un facteur très important pour ce match décisif face au Sporting. Un 12e homme qui devra pousser son équipe à la conquête de l'Europe. Depuis l'arrivée de Franck McCourt à la tête du club, la Ligue Europa est l'objectif pour permettre d'attirer des stars lors du prochain mercato d'été. Pour ce match, Rudi Garcia devra composer avec deux absences importantes, Grégory Sertic, victime d'une entorse du genou face à Saint-Etienne lors de la 33e journée et Dimitry Payet suspendu.



Marseille est favori sur cette rencontre, les Corses n'y arrivent pas à l'Orange Vélodrome depuis plusieurs saisons. 82% de victoires à son actif pour l'OM à domicile face à la formation corse. Le meilleur bilan pour le club phocéen qui souhaite garder sa 5e place face à Bastia. En Bretagne, Jocelyn Gourvennec, coach de Bordeaux attendra la chute de l'OM, pour lui : "on n'est pas à l'abri que Bastia fasse un résultat à Marseille. La cinquième place est atteignable", l'ancien du SCB et de l'OM sait de quoi il parle. Mais dans ce sprint final, le technicien des girondins sera bien supporter du Sporting.



Pas besoin de chercher des excuses et d'écrire l'ensemble des possibilités pour que l'OM termine 5e. Un seul objectif pour Marseille, la victoire, une tâche très difficile face aux Corses qui vont jouer la survie d'un club dans l'élite du football français.





Bastia va jouer sa vie !



C'est la finale d'une carrière pour les joueurs du SC Bastia. Ce samedi, au vélodrome, Bastia va jouer l'avenir d'une du football corse et veut encore écrire une page sur son livre des exploits en s'imposant au stade Vélodrome et dans le même temps que Lorient et Caen ne s'imposent pas. Même si les Bastiais ne sont pas favoris pour ce match, ils devront aussi faire avec un peu de chance et espérer que les autres résultats seront favorables pour au moins obtenir un barrage, la semaine prochaine face au 3e de Ligue 2. Face à l'OM à l'extérieur, Bastia ne s'est imposé qu'une seule fois en Ligue 1, en 1972. Mais depuis le début de saison, Bastia est très faible dans le jeu mais arrive toujours à rebondir quand le club se retrouve face à une montagne pour se maintenir en Ligue 1.



Pour cette opération commando, Bastia pourra compter sur Allan Saint-Maximin qui a été autorisé par la FFF à jouer le dernier match de Championnat, avec Bastia contre l'OM. Le dynamiteur de l'attaque bastiaise voudra terminer en beauté sa saison qui va retrouver l'ASM, la saison prochaine et d'après certaines informations, Leonardo Jardim compte sur lui.



Depuis la saison 2002-2003 et le retour de la Ligue 1 avec 20 clubs, personne n'est parvenue à se maintenir avec seulement 37 points au compteur, le nombre de points qu'aurait le SCB en cas de victoire face à l'OM. Mais avec un mental à 200% et une envie immense de réaliser cet exploit, Marseille devra faire très attention à cette équipe corse qui pourrait priver le club phocéen d'Europe.





LES SCÉNARIOS POSSIBLES POUR BASTIA



Le SC Bastia maintenu si :

-Il gagne à Marseille et dans le même temps Lorient et Caen ne s'imposent pas.

-Il gagne à Marseille et dans le même temps Dijon perd et Caen ne gagne pas à Paris.

-Il gagne à Marseille et dans le même temps Dijon perd et Lorient ne gagne pas contre Bordeaux



Le SC Bastia barragiste si :

-Il fait match nul à Marseille et que dans le même temps Lorient perd contre Bordeaux et Nancy ne s'impose pas par plus d'un but d'écart

-Il gagne à Marseille pendant que Lorient et Dijon gagnent mais que Caen ne s'impose pas à Paris

-Il gagne à Marseille, Lorient ne gagne pas contre Bordeaux Caen s'impose et Dijon ne perd pas.

-Il gagne à Marseille, Dijon s'incline à Toulouse mais Caen et Lorient s'imposent



Le SC Bastia relégué si :

-Il perd à Marseille

-Il fait match nul à Marseille et Lorient ne perd pas contre Bordeaux

-Il fait match nul à Marseille et Nancy gagne par plus d'un but d'écart

-Il gagne à Marseille pendant que Lorient et Caen s'imposent et que Dijon ne perd pas à Toulouse



NICOLAS PELLETIER