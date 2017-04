Marseille a choisi sa nouvelle agence de communication

C'est officiel depuis ce matin, l'Olympique de Marseille a choisi sa nouvelle agence de communication pour la saison prochaine. L'agence McCann, à l'origine des slogans "Parce que je le vaux bien" et "What Else".

C'est donc l'agence McCann qui a gagné la consultation lancée, il y a quelques semaines, par le club pour redéfinir sa communication. L'agence est implantée en France depuis 1927, et devra conduire à "l'élaboration d'une campagne institutionnelle pour le club, qui sera lancée à l'intersaison, ainsi que le développement de la campagne d'abonnement pour la saison 2017-2018, à partir de juin", affirme le club de l'OM dans un communiqué.