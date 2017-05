Marquinhos évoque le cas Neymar au PSG

A peine son avenir sceller à Paris, Marquinhos a expliqué à ses dirigeants que la meilleure solution serait de faire venir Neymar la saison prochaine.

"J'ai affronté Messi, j'ai affronté Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic à l'entraînement, Neymar aussi. J'hésite entre Neymar et Messi. Neymar fait une excellente saison, Messi aussi. Ronaldo est en train de faire des bonnes choses en ce moment. Ces trois joueurs sont les meilleurs du monde. Si j'étais recruteur au PSG, je prendrais Neymar. Il est jeune et a un très grand potentiel", a expliqué sur un Facebook Live le défenseur du PSG. Il faut dire qu'à 25 ans, Neymar a tout pour faire rêver les clubs les plus ambitieux et les plus riches de la planète. Mais malgré le feu vert récemment donné par l'UEFA au PSG dans le cadre du fair-play financier, le club de la capitale semble bien avoir compris que faire venir Neymar s'annonçait quasiment mission impossible.