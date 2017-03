Marquinhos espère que les dirigeants du PSG surveillent Mbappé

Marquinhos souhaite l’arrivée de l’attaquant de l’AS Monaco dans le club de la capitale et espère que son directoire travail sur le dossier.





"Il est en train de réussir de très belles choses. A son âge, ce n'est pas facile d'enchaîner les matches et d'être aussi fort. C'est un joueur très important pour Monaco et ce sera un joueur très important pour l'équipe de France. Il a un grand avenir devant lui. J'espère qu'il va continuer à travailler dur. Ce n'est que le début, Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Est-ce que ce serait un bon joueur pour Paris ? Pourquoi pas ? J'espère que nos dirigeants le surveillent en tout cas car c'est un joueur qui a des qualités et qui peut faire la différence. On verra", a déclaré Marquinhos après la rencontre face à Lyon sur Sport24.