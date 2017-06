Mariano Diaz serait arrivé à Lyon, une présentation imminente ?

D'après les informations de Cadena SER, Mariano serait arrivé à Lyon dans la journée pour effectuer ses tests médicaux avec une signature imminente.



Pour le joueur l'OL va débourser 8 M€ et s'engagerait pour 5 ans avec un salaire annuel net de 4 M€. Jean-Michel Aulas a affirmé que Lyon espère réaliser ce coup : "On espère assez rapidement conclure l'arrivée d'un attaquant, qui viendrait de l'étranger. Les choses avancent bien. On est dans la phase de rédaction des contrats. Si tout va bien, en début de semaine prochaine, on devrait pouvoir concrétiser.