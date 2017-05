Marcelo Bielsa : "Ma femme m'a ordonné de regarder les gens dans les yeux"

Marcelo Bielsa était officiellement présenté ce mardi par le LOSC et son nouveau président Gérard Lopez, en compagnie du directeur général Marc Ingla et du directeur sportif Luis Campos. Morceaux choisis.

C'est d'abord Gérard Lopez qui a pris la parole : "On est extrêmement heureux d'accueillir Marcelo. C'est quelqu'un qui correspond beaucoup à la mentalité du projet. Le projet c'est de construire une équipe qui a des résultats avec des joueurs qui accepte de jouer en équipe, qui accepte de se faire mener par Marcelo qui qui va donner du spectacle, et pas seulement des résultats."



Puis sans surprise, Marcelo Bielsa s'est félicité de démarrer ce nouveau projet avec le LOSC : "Je suis très heureux d'être ici. Je ressent une immense responsabilité par rapport à la tâche qui m'incombe. Gerard Lopez, Luis Campos et Marc Ingla sont pour moi des collègues de travail au delà de la relation hiérarchique. Nous sommes là pour favoriser la possibilité de bien travailler, de rendre le public heureux et d'exploiter tout le potentiel de beauté au delà des résultat qui sont nécessaires."



L'Argentin a notamment été séduit par les hommes du club. "Le football est fait d'un petit côté industriel et de beaucoup de passion et ce sont des proportions que j'ai retrouvé chez Gerard Lopez et Marc Ingla et qui correspondent à ma vision du football."



Pourquoi a-t-il rejoint un club "moyen" tel que Lille ? "J'ai une évaluation de la Ligue 1 différente de la votre. Et le potentiel que je vous dans cette ville, dans ce projet alimente grandement mon enthousiasme et ma volonté de bien faire."



De quels moyens disposera-t-il ? C'est me président Lopez qui répond. "On est partis des requêtes de Marcelo, explique Lopez. Luis a construit une liste de joueurs qui correspondent à ces besoins là et on essaie de cloturer les différents postes, les différents joueurs. Il n'y a pas d'enveloppe, mais on a une approche plus pragmatique." Aucun chiffre ni piste de recrutement précis ne seront évoqués lors de cette conférence de presse.



Lorsqu'on demande à Bielsa s'il a un message pour Marseille, désormais rival, il ne se fait pas prier. "Un message de gratitude et de reconnaissance pour les supporters marseillais."



Quelle est cette fameuse "vision du football" partagée par Lopez et Bielsa ? C'est le président qui répond : "Je partage beaucoup avec Marcelo cette vision du foot: l'équipe idéale serait de très jeunes joueurs de 13/14 ans que vous arrivez à maintenir innocents jusqu'à ce qu'ils soient capables de gagner des titres. Ce qui veut dire 7/8/9 ou dix ans. Mais le foot à d'autres réalités. On s'attend à avoir des résultats rapidement, mais ça ne dépend pas que de nous. L'objectif est de proposer un foot et des résultats intéressants dès la saison prochaine." Bielsa résume pour sa part sa philosophie de jeu : "Protagonisme. Tenter autant que possible d'attaquer tout le temps et pour cela il faut essayer de bien défendre, si possible dans le camp adverse et en maintenant le ballon le plus au sol possible et avoir des adversaires qui nous permettent de faire ça."



Enfin, et c'est probablement la petite phrase que l'on retiendra de cette conférence de presse sans la moindre révélation, Marcelo Bielsa fait un trait d'humour : "J'ai reçu un ordre de ma femme: sourire et regarder en face, dans les yeux. C'est déjà une avancée significative en terme de relations humaines!"