Marcelo Bielsa à Lille, ça chauffe !

Annoncé comme le prochain repreneur du LOSC depuis de longues semaines, Gérard Lopez espère conclure la vente en janvier prochain. Et l'homme d'affaires luxembourgeois pourrait bel et bien débarquer avec Marcelo Bielsa dans ses bagages. Interrogé ce dimanche à propos des rumeurs entourant le technicien argentin, Franck Passi a confirmé la tendance tout en évoquant son propre avenir. "Aller avec Marcelo Bielsa en tant qu'adjoint au LOSC ? Je ne sais pas. D'abord, je privilégie la possibilité de prendre une équipe moi-même, et après on verra. Je l'ai souvent au téléphone. La piste LOSC pour Bielsa ? C'est chaud. Je ne peux pas vous en dire plus", a confié l'ancien coach marseillais.