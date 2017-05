Mandanda en approche, Njie, Rekik, Garcia fait le tour de l'actualité mercato de l'OM

Retrouvez le meilleur des réactions de Rudi Garcia pour la dernière conférence de presse de la saison. Mercato, bilan, il analyse....

"On est confiant, oui. J'aimerais pouvoir dire aux supporters qu'on va décrocher le graal ! Mais il faut leur dire aussi qu'on va y aller pas à pas. Il faut les rassurer sur les ambitions. Rome ne s'est pas fait en un jour. Marseille non plus ! Sakai ? C'est quelqu'un d'appréciable. Il est facile à coacher. Il a progressé. Il faut qu'on arrive à lui imposer d'être plus créatif dans les 20 derniers mètres pour faire plus de passes décisives ou marquer. Hiroki est un soldat, à l'écoute. Si j'avais que des Sakai à gérer ce serait un bonheur. Ce n'est pas la priorité de prendre un autre latéral, mais si on peut lui mettre un joueur en concurrence."



"Si on a Bouba (Kamara) c'est pas pour qu'il soit le 6e ou 7e défenseur central ou latéral. Kamara ? Je pense que j'ai fait ce qui était juste de faire, pour l'OM et pour lui aussi. On devrait avoir une issue favorable sur ce dossier. C'est un joueur de qualité. Il y a 99% des choses qui sont dîtes ou écrites qui ne sont pas vraies. C'est le jeu. Que les gens se rassurent : on est ouvert à tout : jeune, expérimenté, français, étranger"



"On ne jouera pas la LdC donc c'est compliqué de récupérer un joueur qui pourrait la jouer ailleurs. Il n'y a pas de joueur qui nous dit qu'il n'est pas intéressé pour venir à l'OM."



"On veut y aller marche après marche. L'objectif sera d'être dans les 4 premiers. On aura besoin de temps. L'ambition (et pas l'objectif) sera de se qualifier en LdC. On sera concurrent avec tout le monde sur ce mercato. C'est pour ça qu'on ne va pas donner de noms. Il faudra être prêt pour le tour préliminaire d'Europa League. Ce sera proche du début de championnat. Avec les 5 semaines de préparation, on sera prêt"



"On veut un gardien de très haut niveau avec Yohann. Steve (Mandanda) en fait partie. Il n'y a pas de dossier bouclé. Dans le mercato, tant que c'est pas paraphé. Si on peut trouver des jeunes joueurs, on ne va pas se priver. Quand on voit Maxime Lopez, on n'a pas besoin d'aller chercher un joueur d'expérience au milieu."



"Njie ? Il me semble que Tottenham a une option pour récupérer Clinton. On ne sait pas ce qu'ils vont faire avec lui. Mais on peut penser qu'il sera Olympien la saison prochaine. Il nous faut un gardien, on veut garder Yohann qui a fait une très belle saison. Mais il nous faut deux très bons gardiens."



"Il y a aussi Doria qui a fait une demande pour partir. Je ne suis pas certain qu'on ne le garde pas. Karim Rekik devrait partir. Il y a une volonté des deux côtés. J'en profite pour dire qu'il a été exceptionnel. J'espère qu'il pourra jouer beaucoup et souvent. Il faut d'abord garder nos meilleurs joueurs. Ca ne devrait pas être un problème. Il nous faudra un joueur par ligne, c'est sur."



"On avait parlé avec les dirigeants de savoir si c'était opportun d'arriver en cours de saison. On a gagné du temps, je connais le club, l'effectif. On va l'améliorer. On est heureux d'avoir redonné de l'espoir, de l'orgueil, de la fierté au public. Je suis venu parce que c'est l'OM. On est 24 ans après la victoire de la coupe aux grandes oreilles ! J'aime ces ambiances latines, un peu chaudes."



"J'ai aimé travailler avec ce groupe. Tout le monde tire dans le même sens. C'est assez inespéré comme place, mais c'est mérité. Il s'en dit des choses ! Je savais que ce serait compliqué. J'espérais le meilleur dénouement possible et c'est ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas encore où et quand mais il va falloir que j'y pense à prendre des vacances"



"Passez de bonnes vacances, on se retrouve à la reprise !"