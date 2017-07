Mandanda a baissé son salaire de 20% pour revenir à Marseille

Le quotidien l'Equipe nous en dit un peu plus sur le retour de Steve Mandanda à l'OM. Lors de la conférence de presse de présentation du joueur, le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, avait déjà indiqué que le portier international avait baissé son salaire pour revenir dans son club de coeur, sans autre précision. De son côté, L'Equipe nous indique que le joueur, qui espère revenir en équipe de France pour la Coupe du Monde 2018, a baissé ses émoluments de 20% par rapport à ce qu'il percevait à Crystal Palace. Toutefois, il est bon de préciser qu'il gagne plus que ce qu'il percevait à l'OM avant son départ pour la Premier League, il y a un an. Le gardien de 32 ans a signé pour trois années.