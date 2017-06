Manchester United double le PSG sur le dossier Perisic

Surveillé de près par le PSG depuis quelques semaines, Ivan Perisic a indiqué sa préférence. Celle-ci serait d'aller en Angleterre plus précisément à Manchester United.





Ivan Perisic devrait quitter l'Inter de Milan cet été. Paris est sur les rangs mais également Manchester United et comme l'a indiqué dimanche soir Piero Ausilio, directeur sportif des Nerazurri: "Ivan Perisic à Manchester United ? Vous avez dit que c'était déjà fait, mais officiellement, rien n'est arrivé. Vous donnez des vérités qui ne le sont pas. Il y a un intérêt de leur part, mais c'est un joueur intransférable. Nous désirions construire une équipe forte, et avant de donner un joueur sur le départ, il faut opérer de nombreuses évaluations".



Si le directeur sportif de l'Inter Milan a donc confirmé un possible départ d'Ivan Perisic, la question est désormais de connaître la prochaine destination du joueur, qui semble être au cœur d'un duel entre Manchester United et le PSG. Les Red Devils serait prêt à donner 45 à 50 millions d'euros alors que le club Lombard en demande 60. Affaire à suivre donc.