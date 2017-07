Manchester City : signature de Mendy en approche





Selon Skysports, Benjamin Mendy serait proche de rejoindre Manchester City et Pep Guardiola. Le joueur de l'ASM est ok pour découvrir la Premier League et porter le maillot des Sky Blues. Le club anglais a proposé 45 millions d'euros, ce qui ne plait pas à l'AS Monaco qui en réclame 10 de plus. Le dossier pourrait se clôturer avant la fin de la semaine.