Maldini n'a pas réussi à s'entendre avec le PSG

Paolo Maldini, l'ancien défenseur de l'AC Milan, a révélé des discussions avec la direction du PSG.



"On a parlé avec le président Nasser plusieurs fois. Je suis allé le voir et j'ai assisté à quelques matches d'ailleurs. On n'a pas réussi à parvenir à une proposition vraie, exacte", a indiqué l'Italien à RMC.