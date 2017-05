Malcolm reste à Bordeaux

Repéré par de nombreux clubs européens dont le FC Séville, le Brésilien Malcolm devrait rester encore une saison de plus du côté de la Gironde. Auteur d'une belle saison avec les marine et blanc, il fait partie des belles surprises de la saison.

"On ne va pas partir pour partir. L'idée est de rester encore une saison pour qu'il s'affirme encore un peu plus. Quand tu t'imposes en L1, tu peux jouer partout après. À moins d'une proposition énorme, pour nous comme pour le club, on reste à Bordeaux !" a confié à L'Équipe, Fernando Garcia, l'agent de Malcolm.