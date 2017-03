Lyon veut entamer sa remontada

Lyon doit confirmer sa belle prestation face à la Roma. Les hommes de Bruno Genesio reçoivent le Toulouse football club dans un match à ne pas perdre pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. L'occasion de reprendre deux points sur Nice, tenu en échec par Cane (1-1), vendredi soir. Coup d'envoi sur la pelouse du Parc OL à 17 h.

Il reste 10 matchs aux lyonnais pour aller chercher la 3ème place. Actuellement en 4ème position avec un match en moins et 15 points de retard sur l'OGC Nice, Lyon n'a pas le choix ce week-end. Il faut gagner pour encore espérer au podium ainsi que sécuriser sa quatrième place.

Les Gones accueillent une formation Toulousaine dans le ventre mou du championnat. Une équipe qui n'est jamais venu gagner au Parc OL.



Mais les lyonnais devront se montrer conquérants et jouer ce match à fond. Les hommes de Pascal Dupraz restent sur 6 matchs sans défaites, une belle série donc. Le piège réside aussi dans le fait que les Gones seront forcément émoussés physiquement après le match d'Europa League livré hier soir contre l'AS Roma. Toulouse de son côté n'aura rien à perdre et venir gagner au Parc OL serait une fierté pour Pascal Dupraz et ces hommes.



Un match à ne pas aborder à la légère donc avant le retour en Italie et le choc au Parc des Princes dimanche prochain.

Il est clair que si le 11 lyonnais ne gagne pas ce week-end, il pourront dire adieux au podium. Un match ou les Gones ne pourront pas aligner Mouctar Diakhaby suspendu.



GZ