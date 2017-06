Lyon va découvrir la Chine

Grâce à son partenaire "IDG Capital Partners", l'OL va normalement effectué une tournée en Chine pendant la trêve cet été.

Selon le Progrès, les Gones vont effectuer une tournée en Chine cet été et pourrait y affronter Schalke 04 et l'Inter Milan avant de rencontrer une équipe chinoise. Cet voyage doit normalement se dérouler entre le 20 et le 30 juillet prochain.