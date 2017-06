Lyon négocie pour un Brésilien de Ligue 1

Lyon est tout proche d'un accord avec le Brésilien, prêté à l'EN Avant Guingamp cette saison Fernando Marçal. Les Gones auraient donc trouver leur futur arrière gauche.





Selon les informations du journal L'Equipe, le club rhodanien est en pole position pour accueillir le défenseur gauche du Benfica Lisbonne, prêté à l'En Avant-Guingamp la saison passée. Le joueur de Jorge Mendes est très courtisé par l'Europe. Auteur d'une très belle saison, il a fait partie des révélations de Ligue 1 et pourrait rapidement rejoindre l'OL. Après Willems et Mendy, deux dossiers compliqués, c'est donc Fernando Marçal qui devrait prendre la place de Jeremy Morel sur le flanc gauche de la défense lyonnaise. Comme l'indique le journal, le transfert devrait se régler aux alentours de 10 millions d'euros et pourrait bien être finalisé en fin de semaine avec également la venue de Bertrand Traoré entre Rhône et Saône.