Lyon - Monaco : 0-2 à la pause

Ce soir à 21 h 15, l'Olympique lyonnais reçoit l'AS Monaco pour clore la 34e journée de Ligue 1. Les deux équipes sont en forme et seront remontées à bloc grâce à leurs qualifications en C1 et C3 pour ce match. L'année dernière, l'ASM avait coulé dans le Rhône s'inclinant 6-1. Cette saison, ce n'est pas le même contexte et Monaco peut terminer champion.













Quel choc ce week-end en Ligue 1 ! Lyon accueille le club de la Principauté. Les deux formations sont en grande confiance. Cette semaine elles ont toutes les deux été chercher une qualification en demi-finale de Coupe d'Europe. Lyon s'est sorti de l'enfer d'Istanbul avec une victoire aux tirs aux buts. De son côté Monaco a été incroyable en venant à bout du Borussia Dortmund sur un match aller retour.



Au classement, les Monégasques se doivent d'obtenir un bon résultat car une victoire du Paris Saint-Germain ce week-end et les hommes de Leonardo Jardim se retrouveraient provisoirement deuxièmes. Les rouge et blanc auront un avantage de taille par rapport aux Lyonnais.



Il concerne la fatigue. Les hommes de Bruno Genesio ont joué jeudi soir plus de 120 minutes ainsi qu'une séance de tirs aux buts très éprouvante en Turquie. Ils seront donc touchés physiquement par les efforts fournis. A Monaco, pas de souci au niveau de la fraicheur, car le club du Rocher a éliminé le BVB sans puiser dans ses ressources et n'aura pas un long déplacement ce dimanche. Au niveau de la dynamique, Monaco est au dessus avec une place de leader.



C'est bien simple, les coéquipiers de Falcao n'ont pas encore concédé de défaite cette année en Ligue 1. Ils sont impressionnants et possèdent une confiance de tous les instants. De nombreux joueurs se sont révélés comme Benjamin Mendy, Kylian Mbappé ou même Tiémoué Bakayoko.



En cas de victoire, les hommes du technicien lusitanien peuvent envoyer un message fort à la Ligue 1 et montrer à Paris et Nice, qui est le patron. En plus d'être revanchards, ils ne devraient pas croiser la route d'Emanuel Mammana, incertain et surtout du meilleur buteur du club Alexandre Lacazette, touché aux ischios en fin de rencontre à Besiktas.





Tolisso - Mbappé: le nouveau visage du football Français



De nombreux duels sont attendus ce dimanche: Lopes-Subasic, Glik-Diakhaby, Tousart-Bakayoko, Memphis-Bernardo Silva, Fekir-Falcao. Mais celui qui semble le plus intéressant concerne Kylian Mbappé et Corentin Tolisso. Les deux joueurs ont progressé à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui, ils font partie des leaders de leur équipes et réalisent une grande saison.



Le premier à 18 ans et compte 12 buts et 5 passes en Ligue 1. Au delà du championnat, il montre tout son potentiel en Ligue des champions et le Borussia Dortmund peut en témoigner. Rapide, technique et très réaliste devant le but, il fait partie des cracks de la saison.



A 18 ans et 4 mois, @KMbappe est le plus jeune joueur à atteindre la barre des 5 buts en @ChampionsLeague ! 🔥🔥 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/xEDK2lni4o — Equipe de France (@equipedefrance) 20 avril 2017



Le second s'est forgé un tout nouveau statut au sein des Gones. Cette saison, Corentin Tolisso cumule 8 buts et 4 passes alors que son poste de prédilection se trouve au milieu de terrain. En plus de cela, les deux joueurs ont été récompensés par une sélection en Bleus il y a quelques semaines. Au vu de leur performances, les néo-internationaux sont convoités par les plus grands clubs européens. Dimanche soir, il faudra les surveiller de très près car ils représentent sans l'ombre d'un doute la génération dorée du Coq tricolore.





Tolisso a marqué 2buts de plus que tout les milieux axiaux du PSG.



🗞 @lequipe pic.twitter.com/58VcnTLAfG — Red N' Blue ⚽️ (@LOlympiste) 20 avril 2017





