Lyon mise sur Bertrand Traoré (off.)

Lyon a présenté sa deuxième recrue du mercato. Bertrand Traoré a signé avec l'Olympique Lyonnais. Le joueur de 21 ans quitte donc Chelsea pour un nouveau challenge.





Et si Jean-Michel Aulas avait réalisé un des gros coups du mercato ? En tout cas c'est tout comme, le président de l'OL a réussi à faire venir Bertrand Traoré pour un montant avoisinant les 10 millions d'euros hors bonus.



Le joueur de 21 ans s'était notamment révélé face à Lyon en demi-finale de l'Europa League avec l'AJAX. En effet il avait considérablement pesé sur la défense des Gones et avait inscrit 2 buts au match aller. Prêté au Vitesse Arnhem puis à l'AJAX cette saison, c'est son club Chelsea qui a décidé de le vendre.



Rapide et très technique il pourrait avoir une importance clé dans le dispositif de Bruno Genesio pour la saison à venir. Petit frère d'Alain Traoré, ancien joueur d'Auxerre ou encore de Lorient, le Burkinabé était sur les tablettes du club lyonnais depuis quelques mois.



Avec cette nouvelle recrue Lyon possède là une ligne d'attaque de très haut niveau. Le gaucher devrait donc se retrouver en pointe aux côtés de Memphis et pour le moment Lacazette. Un trio qui pourrait bien faire trembler les filets en ligue 1. Formé à Auxerre à l'instar de son grand frère, il va découvrir la ligue 1 Conforama.



Il reste sur une saison à 13 buts et 6 passes décisives avec l'AJAX d'Amsterdam et devient la deuxième recrue lyonnaise après Fernando Marçal.



Bertrand #Traoré est dans les locaux de l'@OL, officialisation prévue à 18h45. Le temps pour nous de revenir sur son passage à l'@AFCAjax 🇳🇱 pic.twitter.com/vEHw8SViAy — Benchr (@BenchrApp) 26 juin 2017





Greg Zerbone