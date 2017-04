Lyon humilié, Bastia relancé

L'OL a été humilié sur sa pelouse par Lorient (1-4), samedi lors de la 32e journée de Ligue 1. Waris, Marveaux et Moukandjo, auteur d'un doublé, ont été les bourreaux des Gones. Lyon conserve sa 4e place mais pourrait voir l'OM revenir à 4 points. La 3e place, actuellement occupée par le PSG, n'est plus envisageable. Lorient, longtemps lanterne rouge, n'a plus qu'un point à grappiller pour sortir de la zone rouge. Signalons également la victoire 2-1 de Bastia à Dijon dans un duel pour le maintien. Les Corses restent derniers mais ne sont plus qu'à une victoire également de la 17e place. Bordeaux, Montpellier et Nancy sont les autres vainqueurs du soir.





















Rappel des enjeux d'avant-matchs

Un multiplex avec 5 matchs samedi soir. Avec Lyon qui devra confirmer face à Lorient, Bordeaux qui se déplace à Metz pour réagir après la défaite face à Angers en Coupe de France.



AS Nancy Lorraine - Stade Rennais FC :

- Le Stade Rennais FC a perdu un seul de ses 8 derniers matchs face à l'AS Nancy Lorraine toutes compétitions confondues (5v, 2n, 1d le 30 mars 2013 : SRFC 0-2 ASNL en Ligue 1).

- Quatre joueurs du Stade Rennais FC ont reçu un carton jaune lors du match aller face à l'AS Nancy Lorraine, c'est son total le plus élevé dans un match de Ligue 1 cette saison.

- L'AS Nancy Lorraine (20 points sur 28) a obtenu 71% de ses points en Ligue 1 cette saison contre les équipes actuellement présentes dans la 2nde moitié du classement.

- Seul le SC Bastia (5) a pris moins de points en Ligue 1 que l'AS Nancy Lorraine (7) depuis le début de l'année 2017.

- L'AS Nancy Lorraine n'a plus gagné depuis 9 matchs en Ligue 1 (1n, 8d), c'est sa plus longue série cette saison.

- Parmi les équipes qui occupent actuellement les 13 premières places du classement de Ligue 1, le Stade Rennais FC est la seule équipe qui a remporté moins de 10 matchs (11ème avec 9 victoires).

- Le Stade Rennais FC n'a pas terminé avec 11 joueurs sur le terrain lors de 4 de ses 15 derniers matchs de Ligue 1. Il n'avait eu aucun joueur expulsé lors de ses 16 premiers matchs dans cette compétition cette saison.



Olympique Lyonnais - FC Lorient :

- Le FC Lorient a remporté son dernier match face à l'Olympique Lyonnais (FCL 1-0 OL J7). Il avait remporté une seule des 12 précédentes confrontations toutes compétitions confondues (1v, 4n, 7d).

- L'Olympique Lyonnais a perdu un seul de ses 12 matchs à domicile face au FC Lorient, tous en Ligue 1 (8v, 3n, 1d le 10 mai 2014 : OL 0-1 FCL).

- L'Olympique Lyonnais a marqué au moins 3 buts au cours de ses 6 de ses 12 derniers matchs en Ligue 1, remportant 6 victoires lors de ces 6 matchs. L'OL n'a remporté aucun des 6 autres matchs sur cette période (2n, 4d).

- Alexandre LACAZETTE (96 buts) va jouer son 200ème match en Ligue 1.

- Alexandre LACAZETTE (11 buts) est le meilleur buteur de Ligue 1 en 2017.

- Corentin TOLISSO, 7 buts en Ligue 1 cette saison, a égalé son record dans cette compétition (7 buts en 38 matchs, saison 2014/2015).

- L'Olympique Lyonnais est la seule équipe qui n'a fait aucun match nul à domicile en Ligue 1 cette saison (11v, 4d).

- En 2017, l'Olympique Lyonnais inscrit 4,1 buts/match au Parc OL toutes compétitions confondues (37 buts en 9 matchs). Le LOSC est la seule équipe qui a encaissé moins de 3 buts au Parc OL sur cette période (OL 1-2 LOSC J22).

- Memphis DEPAY a été décisif lors de ses 4 derniers matchs au Parc OL en Ligue 1 (5 buts et 2 passes décisives). Il a inscrit un doublé lors de ses 2 derniers matchs au Parc OL (1 doublé face au FC Metz en J27).

- L'Olympique Lyonnais a 57,2% de possession de balle, seul le Paris SG (61,0%) a un pourcentage plus élevé en Ligue 1 cette saison.

- L'Olympique Lyonnais cadre 39% de ses tirs, seuls l'AS Monaco (46%) et l'OGC Nice (40%) ont un meilleur pourcentage en Ligue 1 cette saison.

- Le FC Lorient a remporté 2 matchs consécutifs en Ligue 1 pour la première fois depuis février 2016 (2v les 20 et 27 février 2016).

- Le FC Lorient a marqué lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 1, c'est sa deuxième plus longue série cette saison (5 matchs du 26 novembre au 17 décembre 2016).



Dijon FCO - SC Bastia :

- Le Dijon FCO a perdu un seul de ses 13 matchs face au SC Bastia toutes compétitions confondues (7v, 5n, 1d le 4 novembre 2005 : DFCO 0-2 SCB en Domino's Ligue 2), dont aucun des 10 derniers (5v, 5n).

- Le Dijon FCO a remporté 5 de ses 7 matchs à domicile face au SC Bastia toutes compétitions confondues (5v, 1n, 1d).

- Le Dijon FCO n'a remporté aucun de ses 6 derniers matchs en Ligue 1 (2n, 4d), c'est sa deuxième plus longue série de matchs sans victoire dans cette compétition cette saison (8 matchs du 29 octobre au 18 décembre 2016).

- Le Dijon FCO a obtenu un seul clean sheet lors de ses 10 derniers matchs de Ligue 1 (DFCO 2-0 SM Caen J25), dont aucun lors des 6 derniers.

- Le Dijon FCO n'a inscrit aucun but lors de 3 de ses 5 derniers matchs à domicile, il avait marqué lors des 7 précédents.

- Le SC Bastia et Osasuna sont les seules équipes qui n'ont gagné aucun match toutes compétitions confondues en 2017 parmi les équipes évoluant dans les 5 grands championnats européens.

- Le SC Bastia (1v SCB 2-0 FCM J17, 2n, 2d) a remporté un seul de ses 5 matchs contre les promus en Ligue 1 cette saison. Il n'a inscrit aucun but au cours de 4 de ces 5 matchs.

- Aucune équipe n'a pris aussi peu de points que le SC Bastia lors de la phase retour en Ligue 1 (5 points).

- Le SC Bastia a remporté seulement 2 de ses 24 derniers matchs de Ligue 1 (2v, 9n, 13d), obtenant seulement 3 clean sheets sur cette période. Il avait remporté 3 victoires lors des 7 premières journées, obtenant 3 clean sheets.

- Le SC Bastia n'a plus gagné depuis 13 matchs en Ligue 1, c'est la plus longue série dans cette compétition cette saison.

- Le SC Bastia n'a remporté aucun de ses 13 derniers matchs en Ligue 1 (5n, 8d), c'est sa plus longue série depuis 2003 dans cette compétition (14 matchs du 22 février au 16 août 2003).



SM Caen - Montpellier Hérault SC :

- Le Montpellier Hérault SC a remporté 4 de ses 7 derniers matchs face au SM Caen, tous en Ligue 1 (4v, 1n, 2d). Il a toujours marqué lors de ces 7 matchs (13 buts).

- Le SM Caen a perdu un seul de ses 7 derniers matchs à domicile face au Montpellier Hérault SC toutes compétitions confondues (2v, 4n, 1d).

- Lors du match aller (MHSC 3-2 SMC J9), Casimir NINGA a été impliqué sur les 3 buts du Montpellier Hérault SC (2 buts et 1 passe décisive). C'était sa dernière apparition en Ligue 1. Alaeddine YAHIA et Ivan SANTINI avaient inscrit les buts du SM Caen.

- C'est lors du match aller (MHSC 3-2 SMC J9) que Steve MOUNIE a reçu son unique carton rouge en Ligue 1 (71').

- Le SM Caen a concédé 12 de ses 17 défaites sans avoir marqué en Ligue 1 cette saison.

- Le SM Caen a perdu 17 matchs cette saison en Ligue 1, il égale son deuxième total le plus élevé après 31 journées dans cette compétition (17 défaites après 31 journées en 1988/1989 et 18 défaites après 31 journées en 1994/1995).

- Le SM Caen n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs de Ligue 1 (1n, 4d), il n'a jamais joué 5 matchs consécutifs sans victoire dans cette compétition cette saison.

- Le SM Caen a encaissé au moins 3 buts au cours de 3 de ses 5 derniers matchs à domicile en Ligue 1, dont les deux derniers.



Girondins de Bordeaux - FC Metz :

- Les Girondins de Bordeaux sont invaincus face au FC Metz en Ligue 1 depuis le 15 mai 2004 (FCM 3-1 Girondins), soit 9 matchs (5v, 4n, 7 clean sheets).

- Les Girondins de Bordeaux sont invaincus depuis le 1er mars 1980 à domicile contre le FC Metz toutes compétitions confondues (Girondins 1-3 FC Metz en Ligue 1), soit 28 matchs (20v, 8n).

- Les Girondins de Bordeaux ont perdu seulement 2 de leurs 51 matchs à domicile face au FC Metz toutes compétitions confondues (37v, 12n, 2d).

- Lors du match aller (FCM 0-3 Girondins J6), les Girondins de Bordeaux ont ouvert le score à la 36' avant d'inscrire deux buts supplémentaires entre la 71' et la 76'. Isaac KIESE THELIN a été impliqué sur 2 de ces 3 buts (1 passe décisive et 1 but sur penalty).

- Le FC Metz a réussi 81% de ses passes face aux Girondins de Bordeaux lors du match aller (FCM 0-3 Girondins J6), son total le plus élevé dans un match de Ligue 1 cette saison.

- Les Girondins de Bordeaux ont concédé au moins 9 défaites lors des 8 dernières saisons de Ligue 1. Leur dernière saison à moins de 9 défaites remonte à la saison 2008/2009 (6 défaites) à l'occasion de leur dernier titre de Champion de France.

- Actuellement 6ème du classement de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont seulement le 12ème meilleur bilan à domicile.

- Gaëtan LABORDE a été 3 fois décisif lors de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 (2 buts et 1 passe décisive). Il avait été une seule fois décisif lors de ses 19 matchs précédents dans cette compétition (1 but).



