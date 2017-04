Lyon doit confirmer à Lorient, dernière chance pour Bastia face à Dijon

Un multiplex avec 5 matchs samedi soir. Avec Lyon qui devra confirmer face à Lorient, Bordeaux qui se déplace à Metz pour réagir après la défaite face à Angers en Coupe de France.

AS Nancy Lorraine - Stade Rennais FC :

- Le Stade Rennais FC a perdu un seul de ses 8 derniers matchs face à l'AS Nancy Lorraine toutes compétitions confondues (5v, 2n, 1d le 30 mars 2013 : SRFC 0-2 ASNL en Ligue 1).

- Quatre joueurs du Stade Rennais FC ont reçu un carton jaune lors du match aller face à l'AS Nancy Lorraine, c'est son total le plus élevé dans un match de Ligue 1 cette saison.

- L'AS Nancy Lorraine (20 points sur 28) a obtenu 71% de ses points en Ligue 1 cette saison contre les équipes actuellement présentes dans la 2nde moitié du classement.

- Seul le SC Bastia (5) a pris moins de points en Ligue 1 que l'AS Nancy Lorraine (7) depuis le début de l'année 2017.

- L'AS Nancy Lorraine n'a plus gagné depuis 9 matchs en Ligue 1 (1n, 8d), c'est sa plus longue série cette saison.

- Parmi les équipes qui occupent actuellement les 13 premières places du classement de Ligue 1, le Stade Rennais FC est la seule équipe qui a remporté moins de 10 matchs (11ème avec 9 victoires).

- Le Stade Rennais FC n'a pas terminé avec 11 joueurs sur le terrain lors de 4 de ses 15 derniers matchs de Ligue 1. Il n'avait eu aucun joueur expulsé lors de ses 16 premiers matchs dans cette compétition cette saison.



Olympique Lyonnais - FC Lorient :

- Le FC Lorient a remporté son dernier match face à l'Olympique Lyonnais (FCL 1-0 OL J7). Il avait remporté une seule des 12 précédentes confrontations toutes compétitions confondues (1v, 4n, 7d).

- L'Olympique Lyonnais a perdu un seul de ses 12 matchs à domicile face au FC Lorient, tous en Ligue 1 (8v, 3n, 1d le 10 mai 2014 : OL 0-1 FCL).

- L'Olympique Lyonnais a marqué au moins 3 buts au cours de ses 6 de ses 12 derniers matchs en Ligue 1, remportant 6 victoires lors de ces 6 matchs. L'OL n'a remporté aucun des 6 autres matchs sur cette période (2n, 4d).

- Alexandre LACAZETTE (96 buts) va jouer son 200ème match en Ligue 1.

- Alexandre LACAZETTE (11 buts) est le meilleur buteur de Ligue 1 en 2017.

- Corentin TOLISSO, 7 buts en Ligue 1 cette saison, a égalé son record dans cette compétition (7 buts en 38 matchs, saison 2014/2015).

- L'Olympique Lyonnais est la seule équipe qui n'a fait aucun match nul à domicile en Ligue 1 cette saison (11v, 4d).

- En 2017, l'Olympique Lyonnais inscrit 4,1 buts/match au Parc OL toutes compétitions confondues (37 buts en 9 matchs). Le LOSC est la seule équipe qui a encaissé moins de 3 buts au Parc OL sur cette période (OL 1-2 LOSC J22).

- Memphis DEPAY a été décisif lors de ses 4 derniers matchs au Parc OL en Ligue 1 (5 buts et 2 passes décisives). Il a inscrit un doublé lors de ses 2 derniers matchs au Parc OL (1 doublé face au FC Metz en J27).

- L'Olympique Lyonnais a 57,2% de possession de balle, seul le Paris SG (61,0%) a un pourcentage plus élevé en Ligue 1 cette saison.

- L'Olympique Lyonnais cadre 39% de ses tirs, seuls l'AS Monaco (46%) et l'OGC Nice (40%) ont un meilleur pourcentage en Ligue 1 cette saison.

- Le FC Lorient a remporté 2 matchs consécutifs en Ligue 1 pour la première fois depuis février 2016 (2v les 20 et 27 février 2016).

- Le FC Lorient a marqué lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 1, c'est sa deuxième plus longue série cette saison (5 matchs du 26 novembre au 17 décembre 2016).



Dijon FCO - SC Bastia :

- Le Dijon FCO a perdu un seul de ses 13 matchs face au SC Bastia toutes compétitions confondues (7v, 5n, 1d le 4 novembre 2005 : DFCO 0-2 SCB en Domino's Ligue 2), dont aucun des 10 derniers (5v, 5n).

- Le Dijon FCO a remporté 5 de ses 7 matchs à domicile face au SC Bastia toutes compétitions confondues (5v, 1n, 1d).

- Le Dijon FCO n'a remporté aucun de ses 6 derniers matchs en Ligue 1 (2n, 4d), c'est sa deuxième plus longue série de matchs sans victoire dans cette compétition cette saison (8 matchs du 29 octobre au 18 décembre 2016).

- Le Dijon FCO a obtenu un seul clean sheet lors de ses 10 derniers matchs de Ligue 1 (DFCO 2-0 SM Caen J25), dont aucun lors des 6 derniers.

- Le Dijon FCO n'a inscrit aucun but lors de 3 de ses 5 derniers matchs à domicile, il avait marqué lors des 7 précédents.

- Le SC Bastia et Osasuna sont les seules équipes qui n'ont gagné aucun match toutes compétitions confondues en 2017 parmi les équipes évoluant dans les 5 grands championnats européens.

- Le SC Bastia (1v SCB 2-0 FCM J17, 2n, 2d) a remporté un seul de ses 5 matchs contre les promus en Ligue 1 cette saison. Il n'a inscrit aucun but au cours de 4 de ces 5 matchs.

- Aucune équipe n'a pris aussi peu de points que le SC Bastia lors de la phase retour en Ligue 1 (5 points).

- Le SC Bastia a remporté seulement 2 de ses 24 derniers matchs de Ligue 1 (2v, 9n, 13d), obtenant seulement 3 clean sheets sur cette période. Il avait remporté 3 victoires lors des 7 premières journées, obtenant 3 clean sheets.

- Le SC Bastia n'a plus gagné depuis 13 matchs en Ligue 1, c'est la plus longue série dans cette compétition cette saison.

- Le SC Bastia n'a remporté aucun de ses 13 derniers matchs en Ligue 1 (5n, 8d), c'est sa plus longue série depuis 2003 dans cette compétition (14 matchs du 22 février au 16 août 2003).



SM Caen - Montpellier Hérault SC :

- Le Montpellier Hérault SC a remporté 4 de ses 7 derniers matchs face au SM Caen, tous en Ligue 1 (4v, 1n, 2d). Il a toujours marqué lors de ces 7 matchs (13 buts).

- Le SM Caen a perdu un seul de ses 7 derniers matchs à domicile face au Montpellier Hérault SC toutes compétitions confondues (2v, 4n, 1d).

- Lors du match aller (MHSC 3-2 SMC J9), Casimir NINGA a été impliqué sur les 3 buts du Montpellier Hérault SC (2 buts et 1 passe décisive). C'était sa dernière apparition en Ligue 1. Alaeddine YAHIA et Ivan SANTINI avaient inscrit les buts du SM Caen.

- C'est lors du match aller (MHSC 3-2 SMC J9) que Steve MOUNIE a reçu son unique carton rouge en Ligue 1 (71').

- Le SM Caen a concédé 12 de ses 17 défaites sans avoir marqué en Ligue 1 cette saison.

- Le SM Caen a perdu 17 matchs cette saison en Ligue 1, il égale son deuxième total le plus élevé après 31 journées dans cette compétition (17 défaites après 31 journées en 1988/1989 et 18 défaites après 31 journées en 1994/1995).

- Le SM Caen n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs de Ligue 1 (1n, 4d), il n'a jamais joué 5 matchs consécutifs sans victoire dans cette compétition cette saison.

- Le SM Caen a encaissé au moins 3 buts au cours de 3 de ses 5 derniers matchs à domicile en Ligue 1, dont les deux derniers.



Girondins de Bordeaux - FC Metz :

- Les Girondins de Bordeaux sont invaincus face au FC Metz en Ligue 1 depuis le 15 mai 2004 (FCM 3-1 Girondins), soit 9 matchs (5v, 4n, 7 clean sheets).

- Les Girondins de Bordeaux sont invaincus depuis le 1er mars 1980 à domicile contre le FC Metz toutes compétitions confondues (Girondins 1-3 FC Metz en Ligue 1), soit 28 matchs (20v, 8n).

- Les Girondins de Bordeaux ont perdu seulement 2 de leurs 51 matchs à domicile face au FC Metz toutes compétitions confondues (37v, 12n, 2d).

- Lors du match aller (FCM 0-3 Girondins J6), les Girondins de Bordeaux ont ouvert le score à la 36' avant d'inscrire deux buts supplémentaires entre la 71' et la 76'. Isaac KIESE THELIN a été impliqué sur 2 de ces 3 buts (1 passe décisive et 1 but sur penalty).

- Le FC Metz a réussi 81% de ses passes face aux Girondins de Bordeaux lors du match aller (FCM 0-3 Girondins J6), son total le plus élevé dans un match de Ligue 1 cette saison.

- Les Girondins de Bordeaux ont concédé au moins 9 défaites lors des 8 dernières saisons de Ligue 1. Leur dernière saison à moins de 9 défaites remonte à la saison 2008/2009 (6 défaites) à l'occasion de leur dernier titre de Champion de France.

- Actuellement 6ème du classement de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont seulement le 12ème meilleur bilan à domicile.

- Gaëtan LABORDE a été 3 fois décisif lors de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 (2 buts et 1 passe décisive). Il avait été une seule fois décisif lors de ses 19 matchs précédents dans cette compétition (1 but).



