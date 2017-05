Lyon doit battre Nantes pour faire passer l'arrière-goût d'Ajax

L'Olympique Lyonnais accueille le FC Nantes ce dimanche à 17h. Les joueurs de Bruno Genesio sont dans l'obligation de décrocher une victoire afin de prendre de l'avance sur les Bordelais juste derrière. Une performance qui ne sera pas facile à accomplir, car en face se dresse une formation nantaise en grande forme.

C'est un gros match qui attend les Gones ce dimanche au Parc OL. Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette jouent contre le FC Nantes, considéré par beaucoup comme la formation la plus surprenante du championnat. Lyon reste sur une victoire acquise vendredi dernier face au SCO d'Angers (2-1). Un succès qui a permis aux Rhodaniens de goûter une nouvelle fois à la victoire.



En effet, avant cette rencontre, les lyonnais avaient marqué 4 points sur 15 possibles. Malgré tout, l'OL devrait pouvoir compter sur le retour de son meilleur buteur, Alexandre Lacazette revenu en fin de match face à l'Ajax. Au classement, les partenaires d'Anthony Lopes pointent à la 4e place avec 57 unités devant les Girondins de Bordeaux et Marseille. Côté Nantais, une victoire permettrait de passer devant Saint-Etienne en cas de résultat négatif contre Bordeaux.



Et Nantes a de quoi mettre en difficulté les Rhodaniens, car depuis la prise de fonctions du Portugais, Sergio Conceiçao sur le banc, les jaune et vert vont mieux. Depuis le 24 février dernier, ils ont enchainé les bons résultats avec 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Un retour qu'ils doivent en grande partie au technicien lusitanien ainsi que Préjuce Nakoulma. Arrivé au mercato hivernal, le Burkinabè en est déjà à 5 buts avec le club de Loire-Atlantique. Pour ce match, les Nantais ne devraient pas avoir de blessés, au contraire de leur adversaire qui pour le moment ne pourra pas aligner Mammana et Memphis incertains pour la rencontre.





Le match parfait pour préparer un exploit



Même si ce match contre Nantes est très important, il est sûr que Lyon s'en servira de préparation avant le duel le plus important de la saison contre l'Ajax Amsterdam en demi-finale retour de l'Europa League. Les Gones tenteront de prendre confiance et d'oublier la désillusion de la semaine.



Pour Alexandre Lacazette, ce sera le moment pour reprendre la compétition ainsi que ses marques. L'occasion aussi pour peut-être faire souffler quelques cadres et donner du temps de jeu à des jeunes joueurs comme Aouar, Mateta ou encore Jordan Ferri. Il faudra tout de même faire attention à une équipe qui vient pour faire un coup au Parc OL mais également prendre sa revanche. Au match aller, Lyon avait peut-être réalisé le match le plus abouti de sa saison avec une victoire 6-0.





trois points qui font du bien



Dans la course à la 4e place, Lyon sera également en confiance, au vu de la décision récente de la Ligue. Il y a quelques semaines, l'OL n'avait pas pu terminer son match face au SC Bastia suite à des échauffourées avec des supporters Corses. Du coup, la commission a décidé de donner la victoire aux Gones sur tapis vert. Trois points capitaux dans l'optique de conserver sa quatrième place.



Greg Zerbone