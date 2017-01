Lyon décroche l'Olympico

Pour le choc de la 21e journée de Ligue 1, Lyon a dominé l'Olympique de Marseille (3-1) et conforte ainsi sa 4e place au classement. C'est l'ancien marseillais Mathieu Valbuena qui a lancé les hostilités en fin de première période (41e) d'une merveille de frappe enroulée pour permettre à Lyon de mener à la pause. Alexandre Lacazette a ensuite signé un doublé (61e, 75e) pour répondre au but de Doria (67e). L'OL reste 4e et prend six points d'avance sur Guingamp, Marseille est 7e avec sept points de retard sur son adversaire du soir.

