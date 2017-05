Lyon aura-t-il digéré l'Ajax ?

Ce soir se déroule la 37e journée de Ligue 1 avec le multiplex. 10 matchs au programme dont un Montpellier-Lyon qui promet d'être intéressant. Les Lyonnais doivent réagir après la désillusion contre l'Ajax.

Les joueurs de Bruno Genesio doivent relever la tête dimanche sur la pelouse de la Mosson face au Montpellier Hérault pour le compte de la 37e journée du championnat de France. Il faudra réagir et faire un match sérieux face à une équipe qui n'est pas encore mathématiquement sauvée.



En Ligue, les joueurs de Jean-Louis Gasset restent sur une défaite 1-0 en Bretagne face au Stade Rennais, tout le contraire de Lyon qui a obtenu un succès précieux le week-end dernier à domicile face au FC Nantes. Les partenaires d'Alexandre Lacazette partiront avec un avantage psychologique car ils n'ont plus perdu dans l'Hérault depuis 4 ans.



Ils n'auront besoin que d'un match nul pour valider définitivement leur 4e place. Une performance qui est largement abordable pour les Rhodaniens qui partiront favoris de la rencontre au moment du coup d'envoi. Côté blessés le MHSC sera privé de son défenseur et capitaine Brésilien Hilton, Poaty, Mongongu, Ligali et Fito. Un match important pour les deux formations.



GZ