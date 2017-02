Lyon assomme Metz !

L’Olympique Lyonnais s’est imposé cet après-midi au Parc OL face au FC Metz (5-0). Une victoire importante dans cette 27ème journée de Ligue 1, qui permet aux hommes de Bruno Genesio de confirmer la bonne forme actuelle de l’OL, après la victoire face à Dijon et Alkmaar cette semaine. 4ème de la Ligue 1, 4 matchs sans défaite et 5 buts ce soir.

Dans un Parc OL, loin d'être plein, l'Olympique Lyonnais s'est imposé face au FC Metz sans trop forcer. Un match bien maitrisé par les joueurs de Lyon. Dès le début du match c'est Metz qui va mettre la pression sur le but de Lopes, avec une énorme occasion dès la deuxième minute, Vion va s'excentrer à droite de la surface et centre devant le but, Lopes qui est trop court ne peut pas capter le ballon et Mandjeck rate complètement son tacle alors que le but était grand ouvert pour lui. Lyon qui a joué jeudi en Ligue Europa n'est pas dans le coup en ce début de match, il faudra attendre dix minutes avant que l'OL insiste aux abords de la surface messine. Depay provoque devant Balliu et va enrouler du pied droit, le gardien Didillon voit le ballon passer juste à la droite de son cadre, une occasion franche mais les lyonnais ne sont pas réalistes devant le but. Lyon qui a marqué lors de ses 23 derniers matches à domicile en Ligue 1, seul Monaco est actuellement sur une plus longue série avec 30 matchs était obligé de marqué, le but viendra par Memphis Depay à la 43ème minute. Avec au départ Tolisso qui va lancer Lacazette et déborde Bisevac, sa frappe heurte le poteau suivi du dos de Didillon qui va renvoyer le ballon dans l'axe du but. Depay, seul dans la surface n'a plus qu'à pousser la balle dans le but vide (1-0). Memphis Depay inscrit là son 2e but en Ligue 1 cette saison. Lyon rentre au vestiaire avec un avantage au score face à une équipe de Metz qui a jamais inquiété très franchement les lyonnais.



Au retour des vestiaires l'OL se projette plus rapidement vers l'avant et le résultat est visible très rapidement, servi à l'angle droit de la surface, le Néerlandais récupère un ballon qui l'avait perdu, personne ne défend du côté du FC Metz, il enchaîne avec un tir croisé du pied droit. Didillon est battu à ras de terre, doublé pour Depay (2-0). Metz se montrera enfin dangereux (62e), dans la surface de Lyon, Erding résiste à Diakhaby et reprend le ballon qui arrive dans le petit filet extérieur de Lopes. Trop impuissant face à Lyon, très intéressant en deuxième période, Depay veut trouver Lacazette dans la surface mais sur la trajectoire du ballon, Ivan Balliu, glisse la balle dans son propre but (3-0). Score logique qui viendra s'aggraver avec un somptueux but d'Alexandre Lacazette qui élimine Signorino et Falette pour enrouler sa frappe et vient trouver la lucarne de Didillon (4-0). Alexandre Lacazette confirme la statistique, c'est lui qui a marqué les 3 des 4 derniers buts de Lyon face à Metz en Ligue 1. Mathieu Valbuena inscrira lui aussi son petit but dans le temps additionnel, 5-0, belle victoire de Lyon face à une équipe de Metz qui devra batailler pour aller chercher son maintien en Ligue 1. L'OL avec ce match vient confirmer sa bonne forme actuelle et sa bonne semaine, qualification en Ligue Europa jeudi, quatre matchs sans défaite, 20 buts marqués, les lyonnais peuvent finir la saison en beauté.



NICOLAS PELLETIER