Lutte pour le maintien, on fait le point

C'est un championnat passionnant qui se déroule, ce dimanche soir, dans le bas du classement de la Ligue 1. Caen, Lorient, Dijon, Nancy et Bastia pensent que le maintien dans l'élite est possible. À la fin, deux seront relégués en Ligue 2 (19 et 20es), alors que le 18e jouera les barrages face au 3e de deuxième division.

16e : Caen avec 36 points (-28)



Après sa victoire face à Toulouse (0-1), Caen veut sauver sa peau malgré une saison catastrophique. La réception de Rennes, ce week-end, est presque le dernier moment pour prendre des points avant le déplacement au Parc des Princes lors de la 38e journée de Ligue 1. Le public va devoir jouer son rôle de douzième homme, dimanche pour pousser vers la victoire avant peut-être de réaliser un exploit face à Paris. Les dernières semaines étaient compliquées au niveau de l'ambiance entre le club et les supporters. Il faudra passer au-dessus des divergences pour rester en Ligue 1.





17e : Lorient avec 35 points (-24)



Après un résultat décevant face à Angers (1-1), les joueurs de Bernard Casoni vont devoir gérer la fin de saison sans commencer à compter les points, il faut gagner et cela commence dès ce dimanche face à Bastia pour la première finale du FC Lorient. À l'extérieur - le match aura lieu à Istres - Lorient doit ramener un bon résultat et devra composer avec plusieurs absences comme Marveaux et Moukandjo. Heureusement que la palette offensive des Merlus est assez pleine (Cabot, Aliadière, Jeannot...). À noter que Lorient aura un match très compliqué lors de la 38e journée avec la réception de Bordeaux, un prétendant à l'Europe.





18e : Dijon avec 33 points (-24)



Après la sortie de route face à Guingamp (4-0), Dijon va jouer sa "finale" pour le maintien en Ligue 1 face à Nancy, dimanche soir. Actuellement en position de barragiste, Dijon n'a pas le droit à l'erreur et va devoir montrer un autre visage devant son public pour l'avant dernier match du championnat. Une finale qui ne vaut pas que 3 points, une pression immense sur les épaules des joueurs du président Delcourt. Pour l'occasion, le stade Gaston-Gérard va s'agrandir et portera à 18 000 places la capacité pour le match face à Nancy. Grosse ambiance !





19e : Nancy avec 32 points (-23)



Nancy possède le plus gros calendrier de l'ensemble des clubs qui jouent le maintien en Ligue 1. Dès dimanche, les joueurs de Pablo Correa, se déplaceront à Dijon pour la première finale avant de recevoir Saint-Étienne lors de la dernière journée du championnat. Un coach qui devra faire avec plusieurs absences, Marchetti, Diarra et Pedretti seront normalement absents pour cette 37e journée. L'ASNL n'a gagné qu'un seul de ses quatorze derniers matchs et la défaite face à Monaco, samedi soir, a montré les limites du groupe Nancéiens pour la Ligue 1.





20e : Bastia avec 31 points (-31)



Sanctions, cartons, buts litigieux, défaites, le SC Bastia n'est pas encore mort ! Actuellement derniers de la Ligue 1, les hommes de Rui Almeida entament le sprint final et espèrent jouer le barrage à la fin de la saison. Après le gros carton encaissé au Parc des Princes, samedi, les Corses pensent que l'objectif est encore réalisable. Dimanche soir, ils "recevront" Lorient à l'extérieur pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Un bon résultat conjugué à des résultats favorables dans les autres matchs, et Bastia peut encore se permettre de rêver. Avant le choc de la 38e journée, encore à l'extérieur, face à l'Olympique de Marseille.



37e journée - Dimanche 21h00

DIJON - NANCY

BASTIA - LORIENT (à Istres)

CAEN - RENNES



38e journée - Samedi 20 mai à 21h00

LORIENT - BORDEAUX

OM - BASTIA

NANCY - ASSE

PSG - CAEN

TOULOUSE - DIJON



