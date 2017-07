Luiz Gustavo à Marseille (officiel)

L'OM tient sa deuxième recrue de l'été. Après Valère Germain, c'est Luiz Gustavo, le milieu défensif de Wolfsburg, qui s'engage avec les Phocéens.





L'OM a officialisé la signature de Luiz Gustavo, lequel se serait engagé pour quatre saisons. Le Brésilien est donc la deuxième recrue de l'intersaison phocéenne, après Valère Germain. Il s'agit d'un gros coup, alors que le milieu défensif était notamment convoité par l'Inter Milan.



Le joueur est international Brésilien et compte 40 sélections avec la Seleçao. A 29 ans, il n'est plus titulaire avec le Brésil et son arrivée en Ligue 1 pourrait l'aider à récupérer sa place à un an de la Coupe du monde. Passé par le Bayern Munich pendant trois saisons, il est doté d'une belle précision dans les passes et est connu pour être un joueur costaud dans les duels. Cette saison, il a joué 32 matchs de Bundesliga avec les Loups et a pris 8 cartons jaunes.



Son expérience pourrait aider le club tricolore dans sa lutte à la Ligue des champions ainsi que dans le parcours pour accéder à l'Europa League. Avec ce joueur, l'OM tient là une recrue d'expérience avec un palmarès intéressant. Vainqueur de la C1 en 2013 et finaliste en 2012, il a également remporté la Coupe des Confédérations avec le Brésil il y a 3 ans.



Comme l'explique, la Provence il devrait toucher 750 000 euros par mois et deviendrait le plus gros salaire du club. Avec un tel joueur les dirigeants Olympiens veulent passer un cap et continuer dans leur Champions project. L'ancien milieu de la Bundesliga devrait être présenté ce jeudi en compagnie de Jacques-Henri Eyraud.