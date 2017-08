Luis Fernandez devient directeur sportif du centre

Il connaît parfaitement la maison PSG, l'ancien joueur et entraîneur du PSG a débuté sa mission depuis lundi au Camp des Loges. Plus précisément au centre de formation, il aura comme mission de permettre au club de garder les meilleurs joueurs et donc d'éviter la fuite des pépites.



"Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer le retour au Club de Luis Fernandez. L'ancien milieu de terrain et entraîneur des Rouge et Bleu deviendra, à compter du 16 août 2017, le nouveau Directeur sportif du Centre de formation du club de la capitale", a indiqué le PSG sur le site officiel.