Luis Fernandez défend Gonalons

Actuellement capitaine de l'Olympique lyonnais, Maxime Gonalons réalise une saison en demi-teinte avec les Gones. Même si c'est un joueur important dans le 11 de Bruno Genesio, il montre moins de sérénité que la saison dernière. Malgré tout, la déclaration de Luis Fernandez pourrait le rebooster.

" S'exprimant sur le cas du capitaine de l'Olympique Lyonnais, Luis Fernandez a clairement fait savoir qu'il était un fervent admirateur de Maxime Gonalons et qu'il ne voyait aucune raison de le tailler aussi sévèrement. « Maxime Gonalons est un leader, il a de l'intelligence sur le terrain, c'est un international qui apporte son expérience, qui connaît bien la maison lyonnaise et qui aide ses coéquipiers. C'est un garçon que j'ai toujours aimé, je l'adore car il a cette qualité technique, cette clairvoyance, et puis on l'a encore vu dimanche face au PSG au Parc des Princes, il dégage de la maturité et de la facilité", a confié, sur BeInSports, Luis Fernandez