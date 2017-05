Lucas Tousart: "il faut aussi retenir le positif"

Parti pour la Corée du Sud afin de jouer la coupe du monde des moins de 20 ans, depuis lundi après-midi, Lucas Tousart est revenu sur sa saison et le bilan qu'il pourrait en tirer. Rappelons que le Gone est désormais titulaire dans l'effectif lyonnais.

"C'est une saison mitigée collectivement. Dans le championnat, on a alterné le bon et le moins bon. On a fait un bon parcours en Europa League même s'il nous manquait des petites choses pour aller au bout. Il y a un peu de regret sur cette fin de saison, avec cette finale d'Europa League qui aurait vraiment récompensé notre travail. Personnellement, je suis satisfait de ma saison, je me suis épanoui de plus en plus dans cette équipe, il faut aussi retenir le positif", a confié Lucas Tousart à OL TV. Le milieu de terrain aura en tout cas l'ambition d'emmener les Bleuets, récemment champions d'Europe, le plus point possible pour terminer cette saison sur une nouvelle démonstration de ses progrès.