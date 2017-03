Lucas " Rabiot, il est super fort "

Actuellement en pleine préparation avec le PSG pour préparer les échéances à venir et notamment la finale de la Coupe de Ligue, Lucas en a profité pour glisser un petit mot à son partenaire de club, Adrien Rabiot qu'il trouve très bon.

Le Brésilien questionné par PSG TV a expliqué que son coéquipier parti en équipe de France était impressionnant: " Le joueur qui m'a le plus impressionné cette saison au PSG ? Je dirais Adrien Rabiot. Il est super fort !". Il faut dire l'international tricolore a radicalement changé le jeu du PSG et réalise une saison de très haut niveau. A seulement 21 ans, il est courtisé par les plus grands clubs européens comme la Juventus Turin, actuel champion d'Italie. Le gaucher progresse au fur et à mesure des matchs.



GZ