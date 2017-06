LOSC: un mexicain dans le viseur ?

Le LOSC pourrait attirer l'international mexicain Javier Aquino pour la saison à venir. Il évolue au Tigres de Monterrey avec André-Pierre Gignac.





Lille continue son mercato doucement mais sûrement. Après les arrivées de Araujo, Koffi et Nicolas Pépé les dirigeants aurait coché le nom de Javier Aquino comme priorité. Selon ESPN le club français est intéressé par son profil et ses dernières performances en Coupe des confédérations avec le Mexique n'y sont pas pour rien. La valeur de cet ailier gauche ancien de Villarreal serait estimé à 5 millions d'euros et le club nordiste pourrait rapidement faire une offre.



.@ASMexico annoncé un intérêt prononcé du LOSC pour le milieu mexicain ayant fait forte impression à la #ConfedCup, Javier Aquino (Tigres) ! pic.twitter.com/X06cVjVnda — Dogues Lillois (@dogueslillois) 24 juin 2017