LOSC : Déjà une mauvaise ambiance en interne ?

Alors que le LOSC continue sa phase de préparation de la Ligue 1, le club envisage de se débarrasser de plusieurs joueurs de l'effectif. Mais la méthode dérange.

"C'est un peu bizarre de reprendre après tout le monde. J'ai appris ça une semaine avant la reprise initialement. Personne ne m'a appelé. J'ai juste reçu un texto, rien d'autre. C'est comme ça, c'est la vie", a indiqué l'un des joueurs qui doit quitter le club à 20 Minutes. Une méthode qui ne plaît pas en interne et qui fait déjà jaser.



Malgré cette ambiance le club essaye de continuer sa préparation et son recrutement. Dernière rumeur en date, celle du Portugais Edgar Ié, qui pourrait rejoindre l'effectif du Nord dans les jours qui arrivent. Mais des départs vont arriver, après la mise au placard de Franck Béria en tant que Directeur adjoint du football professionnel. Le club veut se séparer de Julian Palmieri et plusieurs autres joueurs de l'effectif comme Mavuba.