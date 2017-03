Lorient garde un espoir, Nancy et Bastia sombrent...

C’est l’autre championnat de la Ligue 1, quelles sont les deux équipes qui vont directement descendre en Ligue 2 à la fin de cette saison ? Lorient et Bastia peuvent-ils encore espérer se maintenir ? Nancy peut-il s’écrouler sur la fin de saison ? Cette 30e journée de Ligue 1 a donné des renseignements sur la suite du championnat pour ces équipes.



C'est un autre championnat qui passionne les supporters inconditionnels de la Ligue 1, celui du maintien. Cette 30ème journée de Ligue 1 a été importante pour faire un point dans le bas du classement.



La victoire de Lorient face à un adversaire direct dans cette lutte pour rester Ligue 1 montre que rien n'est encore joué dans le bas du classement. Lorient bénéficiera d'un calendrier plus facile lors des 8 dernières journées et peut encore espérer rester dans l'élite du football français l'année prochaine. Une mission compliquée mais pas impossible. Les hommes de Bernard Casoni devront imiter le Toulouse de Pascal Dupraz la saison dernière et continuer sur la dynamique de la victoire face à Nancy, dès la prochaine journée face à Caen.



Des Nancéiens qui vont mal dans ce championnat et la défaite de samedi ne va pas arranger la situation. Les joueurs de Nancy ont mené 2-0 à la pause avant de s'écrouler dans la dernière demi-heure de la rencontre. L'heure est très grave et le duo Correa - Rousselot a tiré le signal d'alarme lors de la conférence de presse d'après match. Le président du club connaît le calendrier qui arrive pour l'ASNL et la tâche va être compliquée pour se maintenir en Ligue 1, il faudra sortir des grands matchs et ne pas avoir peur d'aller au combat. Un calendrier qui réserve la réception de Marseille, Monaco et St-Etienne, rien que ça !



Une autre équipe ne va pas bien dans ce championnat, le SC Bastia, les bleus n'ont plus connu la joie du succès en Ligue 1, depuis le 17 décembre 2016. La défaite face à Metz, vendredi soir (1-0), montre que le Sporting est en difficulté. Bastia était habitué aux cartons rouge et aux blessés, c'est un but contre son camp qui est venu crucifier le SCB. Prochain match, face à Lille, une victoire obligatoire avant de commencer les 7 matchs décisifs pour rester en Ligue 1. 7 rencontres qu'il faudra gagner pour maintenir l'espoir de rester dans ce championnat ou même accrocher une 18ème place synonyme d'un barrage face au 3e de la Ligue 2. Pour rappel, Bastia jouera Marseille, Paris et Lyon lors des 8 dernières journées de Ligue 1. Il faudra absolument 5 victoires pour entrevoir un petit espoir de maintien.



Calendrier de la fin de saison

-Caen aura 4 déplacement a effectué en commençant par Lorient lors de la prochaine journée, Metz, Toulouse et Paris. Ils recevront Montpellier dans trois semaines ainsi que Nantes, Marseille et Rennes.



-Dijon joue 4 fois à domicile lors des 8 derniers matchs. Les dijonnais recevront Bastia, Angers, Bordeaux et Nancy et se rendront à Marseille, puis à Monaco, Guingamp et Toulouse.



-La fin de saison de Nancy s'annonce difficile avec de nombreuses confrontations contre des équipes du haut de tableau. Les Nancéiens recevront ainsi Rennes, Marseille, Monaco et St-Etienne et se déplaceront à Guingamp, Nice, Metz et Dijon.



-Le SC Bastia qui recevra Lille, Lyon, Rennes et Lorient. Les sorties seront à Dijon, Bordeaux, Paris et Marseille.



Enfin Lorient accueillera Caen, Metz, Angers et Bordeaux et se rendra à Lyon, Montpellier, Nantes et Bastia.



Qui peut s'en sortir ?

Lorient peut espérer compter sur un calendrier "facile" pour effectuer une "remontada" alors que Bastia et Nancy devront absolument gagner au moins 5 matchs pour entrevoir la vision du maintien, à la vue du calendrier, mission presque impossible. Le match entre Bastia et Lorient à Furiani lors de la 36e journée de Ligue 1, s'annonce comme une finale pour le maintien.



NICOLAS PELLETIER