Lorient et Bastia peuvent-ils le faire ?

C’est un autre championnat que celui du haut de tableau, le maintien. Ce week-end, Lorient et Bastia se sont imposés et reviennent donc dans la course pour savoir qui restera en Ligue 1 la saison prochaine. Dans l’autre sens, Caen et Dijon commencent à inquiéter dans ce sprint final à 6 journées de la fin du championnat.



Deux très belles victoires pour Lorient et Bastia ce week-end, les Merlus se sont imposés face à Lyon (4-1) alors que dans le même temps Bastia est allé chercher une victoire très importante sur la pelouse de Dijon (2-1). Deux équipes presque mortes il y a quelques semaines, reviennent dans la course au maintien avec la défaite de Dijon et celle de Caen face à Montpellier (2-0). C'est donc une fin de championnat passionnante qui va avoir lieu pour les 6 prochaines journées dans le bas du classement.



Bastia devra faire avec un gros calendrier

C'est peut-être l'énorme inconvénient pour le club corse, son calendrier très compliqué qui l'attend pour la fin de saison. Dès la semaine prochaine, Bastia recevra Lyon à Furiani pour un match qui sonne presque comme une finale pour le Sporting. Une victoire face aux hommes de Bruno Genesio, lancerait parfaitement Cahuzac et ses coéquipiers vers l'objectif du maintien, voir même de la 18ème place dans l'optique d'un barrage en fin de saison. Après cet obstacle, il faudra encore franchir plusieurs étapes pour les Bleus, Marseille, Paris et Bordeaux seront des matchs importants pour avoir la chance de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Pour Bastia, il faudra au moins arriver lors de la 37e journée et le match face à Lorient avec 7 points acquis en 4 matchs. Ce match face aux Merlus sera décisif pour savoir si le Sporting sera en Ligue 1 la saison prochaine, à l'aller Bastia s'était imposé 3-0 en Bretagne.



Lorient, 3 victoires en 3 matchs

Contrairement à Bastia, le calendrier est très abordable pour le FC Lorient. Seulement deux chocs pour les Merlus, lors de la 37e journée face à Bastia et à la 38e journée avec la réception de Bordeaux. Le programme est donc simple, gagner l'ensemble des matchs jusqu'à ces deux matchs. Lorient trouvera sur sa route, Metz, Montpellier ou encore Nantes et essayera donc de continuer sa belle série d'invincibilité dès la semaine prochaine avec un deuxième déplacement consécutif du côté de Montpellier qui vient de s'imposer 2-0 face à un concurrent direct des Bretons, Caen.









NICOLAS PELLETIER