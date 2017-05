Lorient-Bordeaux: duel pour l'avenir

Samedi à 21h, le multiplex de la 38e journée de Ligue 1 clôturera la saison. Une saison avec beaucoup de surprises et des rebondissements. Malgré tout, il reste encore des choses à jouer notamment le maintien ainsi que l'Europa League.

Parmi les matchs les plus importants de cette dernière journée de championnat, le Marseille-Bastia mais surtout un Lorient-Bordeaux qui s'annonce indécis. Même si les Bordelais partiront favoris, les Merlus ont leur destin entre les mains et peuvent se sauver sans passer par l'épreuve des barrages. Une victoire et le maintien serait assuré.



Actuellement ils sont 18e avec 35 points à une longueur de Caen et Dijon. Un succès et même un nul face aux Girondins de Bordeaux pourrait donc être suffisant pour rester dans l'élite la saison prochaine. Malgré tout, en face les joueurs de Jocelyn Gourvennec n'ont pas le choix et doivent l'emporter afin d'espérer encore à un barrage en Europa League. Pour cela en plus de la victoire, il faudra que dans le même temps, l'OM ne batte pas le SC Bastia. Malgré tous une 6e place pour les marine et blanc ne serait pas catastrophique. Il faudrait juste attendre une victoire du PSG face au SCO d'Angers en Coupe de France et ils pourraient disputer un troisième tour préliminaire de ligue Europa.





Des dynamiques diamétralement opposées



En ce qui concerne les derniers résultats, le FC Lorient reste sur 3 matchs sans victoire, à savoir 1 nul et 2 défaites, la dernière face au SC Bastia. Cette saison à domicile le bilan est mitigé avec 7 victoires, 8 défaites et 3 nuls. Le meilleur buteur à la maison se nomme Jimmy Cabot avec ses 5 réalisations. Côté blessé, la formation coachée par Bernard Casoni devra se passer de Ciani et Marveaux blessés pour l'occasion.



Les Bordelais de leur côté sont en forme et vont tenter de réitérer leur performance du match aller où ils l'avaient emporté 2-1. Côté buteur en déplacement, c'est Gaëtan Laborde qui tient la corde avec 4 buts, le dernier face à Nice sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Les marine et blanc devront donc obtenir un succès samedi, s'ils veulent mettre la pression sur Marseille qui joue dans le même temps à domicile. Une rencontre que Jeremy Menez et Diego Rolan ne pourront pour le moment pas disputer.



Greg Zerbone