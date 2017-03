Lopez : "j’ai regretté de ne pas être parti"

Le jeune milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez, est revenu sur son parcours pendant la période Bielsa à Marseille.

"Non, ils n'échangeaient avec personne. Le coach Bielsa est venu nous voir jouer en jeunes, mais il fonctionnait comme ça, il ne parlait pas beaucoup aux joueurs. Passi faisait le lien. L'année Bielsa a été très dure à vivre, heureusement que j'avais mon frère Julien à mes côtés. L'année Michel, je n'étais pas loin, je suis d'ailleurs dans le groupe. Mais l'année Bielsa, je me suis dit : "Ca y est, tu vas t'entraîner avec les pros", Et ce ne fut pas le cas. Pendant l'année de Bielsa, oui parfois, j'ai regretté de ne pas être parti (Liverpool était intéressé). J'avais envie d'y aller, mais aussi de rester à l'OM. Partir comme ça, à cet âge et même accompagné de ta famille, c'est très dur," a déclaré le milieu de terrain de l'OM dans un entretien à l'Équipe.