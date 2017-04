Loïc Perrin prolonge avec Saint-Étienne

Loïc Perrin, le capitaine de l'AS Saint-Étienne, a prolongé de deux ans son contrat avec le club. La direction du club a donc répondu à ses attentes.

C'est officiel, le capitaine des Verts a prolongé avec l'ASSE pour deux saisons supplémentaires. Sa prolongation de contrat est assortie d'une reconversion au sein de l'AS Saint-Etienne.



Décisif dans les quatre participations européennes consécutives de l'ASSE, Loïc Perrin, qui fêtera prochainement son 300e match en Ligue 1, s'inscrit dans la durée au sein de son club formateur.



"La prolongation de notre capitaine est bien pour le club, pour les présidents, les supporters et pour moi. J'espère qu'il pourra, le plus tard possible, amener son amour, son intelligence et sa connaissance du football au club. Sa personnalité peut correspondre à ce que doit représenter à l'ASSE un vrai directeur sportif", a réagi en conférence de presse Christophe Galtier, d'ailleurs privé du Stéphanois pour la réception ce dimanche de Nantes.









