Liverpool arrive dans le dossier Seri

Alors que l'OGC Nice souhaite se concentrer sur son barrage aller de Ligue des Champions face à Naples, un joueur de son effectif attire les convoitises...Jean-Michaël Seri.

C'est un élément important de l'effectif des Aiglons depuis la saison dernière, Jean-Michaël Seri (26 ans) souhaite pourtant quitter le club de la Côte d'Azur avant la fin du mercato.



Approché par le Barça qui vient de recruter Paulinho, le joueur semble toujours déterminé à quitter le club et essaye de trouver un point de chute en Angleterre ou en Italie. Pour partir il faudra que son nouveau club débourse sa clause libératoire d'un minimum de 40 millions d'euros.



Selon les informations de The Guardian, deux clubs de Londres sont intéressés par le joueur à savoir Arsenal et Tottenham mais un nouveau club anglais vient de faire son arrivée dans le dossier, Liverpool. Les Reds ont directement contacté Nice pour connaître la situation du joueur et ont affirmé qu'ils étaient prêts à mettre les 40 millions d'euros sur la table....Nice va normalement être obligé de vendre sa pépite.