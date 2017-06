Lille veut tenter le coup avec un ancien marseillais

Steve Mandanda intéresse le LOSC. A la recherche d'un nouveau gardien les dirigeants du club lillois ont ciblé le nom de l'ancien marseillais et pourraient bien faire une offre pour le recruter.

Et si Steve Mandanda revanit en ligue 1 ? Son nom est évoqué depuis plusieurs semaines vers un retour à l'OM, mais c'est Lille qui pourrait le faire revenir. Le portier de Crystal Palace intéresse le LOSC et surtout Marcelo Bielsa qui l'a côtoyé lors de son passage à Marseille. Malgré tout l'international tricolore se serait mis d'accord avec les patrons du club phocéen pour faire son retour. Il ne manque plus qu'a trouver un accord entre les deux clubs et Steve Mandanda serait de retour en ligue 1.