Lille - Nice en direct à 20h45

Demain soir l'OGC Nice se déplace au Stade Pierre-Mauroy pour y retrouver le LOSC (20 h 45) dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Les hommes de Lucien Favre doivent remporter la rencontre pour encore croire au titre mais aussi pour prendre provisoirement 16 points d'avance sur Lyon. Un tel écart devrait suffire aux Aiglons pour assurer la troisième place.

Le match entre Lille et Nice pourrait apporter de nombreuses réponses ce vendredi. Les deux clubs jouent une partie leur destin cette saison en Ligue 1. Une victoire Lilloise et les Dogues seraient pratiquement sauvés. Pour leur adversaire azuréen, il s'agit de gagner pour croire une fois de plus au titre et définitivement éloigner l'Olympique lyonnais de la troisième place.



Les Niçois pourront s'appuyer sur une belle solidité à l'extérieur car les rouge et noir restent sur 5 matchs sans défaite hors de leurs bases. Cette saison, l'OGC Nice est très intéressant à l'extérieur: seuls le Stade Malherbe de Caen et l'AS Monaco en sont venus à bout. Pour le reste, les Aiglons réalisent un championnat quasi parfait. Et les coéquipiers de Mario Balotelli peuvent être confiants car depuis leur déménagement au Stade Pierre-Mauroy, les Nordistes n'ont jamais battu leur adversaire à domicile.





Une première pour Balotelli à l'extérieur ?



En plus de cela, une tendance se dessine. Sur les 10 confrontations à Lille: une victoire des locaux, deux de Nice et surtout 7 matchs nuls. L'année dernière les deux formations s'étaient séparées sur un 1-1. Autre point, le meilleur buteur Niçois, Mario Balotelli n'a pas encore marqué sur un terrain autre que celui de l'Allianz Riviera.



A Lille, on reste sur 4 matchs sans défaite en Ligue 1, la dernière en date face aux Girondins de Bordeaux. Depuis l'arrivée de Franck Passi, le club nordiste va mieux et retrouve une constance. 13ème avec 37 points à près de 9 longueurs de Nancy, premier barragiste, les Dogues peuvent assurer leur maintien avec un succès.



Côté forfaits, Nice fera toujours sans Walter, Cyprien, Pléa, Baysse et le LOSC devrait être privé de Marko Basa pour la rencontre.



Greg Zerbone