Lille - Nantes : Bielsa contre Ranieri !

Dès la première journée, les deux entraîneurs mythiques de la Ligue 1 s'affrontent. Marcelo Bielsa pour le LOSC, contre Claudio Ranieri pour le FC Nantes. L'Argentin est considéré comme une légende vivante du football et connaît le championnat de France pour avoir entraîné l'OM. L'Italien a réussi l'incroyable exploit de décrocher le titre en Angleterre avec Leicester et a également officié en France, à Monaco. Les points communs entre les formations des deux hommes cette saison : des effectifs jeunes et un projet de jeu plutôt offensif. Coup d'envoi à 15h00.





