Lille: Junior Alonso arrive, Obbadi s'en va

Lille a officialisé l'engagement pour 4 ans et demi du défenseur paraguayen Junior Alonso, 23 ans. "Ce défenseur axial ou latéral gauche s'est révélé sous le maillot de son club formateur du Cerro Porteno avec lequel il a notamment remporté les championnats 2013 (tournoi de clôture) et 2015 (tournoi d'ouverture). En tout, ce gaucher (...) a disputé quelque 177 rencontres en quatre saisons", écrit le Losc. Junior Alonso (9 sélections), qui avait annoncé lui-même son transfert jeudi en publiant une photo de lui avec le maillot de Lille, va renforcer une défense centrale orpheline de Renato Civelli, rentré en Argentine. Le Losc devrait annoncer d'autres recrues d'ici à la fin du mercato.



Le milieu marocain, Mounir Obbadi, quitte lui le Losc. Libéré la semaine dernière par Lille, il rejoint l' OGC Nice. Mounir Obbadi, 33 ans, aurait signé pour 6 mois avec Nice. Pour cause de blessures, il n'a disputé, cette saison, que 5 matches avec les Dogues.